L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal accuse l’administration Plante-Ollivier d’avoir déposé mercredi matin un budget 2022 « déconnecté de la réalité », qui ne tient pas compte de la pandémie actuelle.

Isabelle Ducas La Presse

Selon Aref Salem, chef du parti Ensemble Montréal, le nouveau budget est « déjà périmé ».

« Le budget ne contient aucune mesure extraordinaire pour répondre à cette cinquième vague qui est en train de nous frapper », dénonce-t-il.

« Il faut soutenir nos résidents, nos organismes communautaires, nos commerçants, nos restaurateurs, notre milieu culturel, sans parler du milieu touristique. »

Plutôt que de le déposer juste avant Noël, l’administration municipale aurait dû attendre en janvier pour finaliser ce document, afin de pouvoir l’ajuster pour répondre à la hausse fulgurante des cas de COVID-19 et aux nouvelles mesures décrétées par le gouvernement provincial, estime M. Salem.

« Nous leur demandons de retourner à la table à dessin pour préparer un budget mieux adapté à la réalité », dit-il.

La Ville n’a pas de marge de manœuvre pour s’adapter à la pandémie, déplore le porte-parole de l’opposition en matière de finances, Alan De Sousa. « Les tiroirs sont vides. On est endetté jusqu’aux oreilles », s’insurge M. De Sousa.

Selon lui, l’administration a surestimé les revenus qui doivent provenir des amendes et pénalités, des droits de mutation et des frais de stationnement, et fera face à un manque à gagner en 2022.