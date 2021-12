La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau

Québec allonge 1,9 million pour soutenir des projets « d’amélioration de la sécurité routière » et d’aide aux victimes de la route dans la région de Montréal. Au total, neuf organismes et quatre arrondissements de la métropole se partageront cette somme.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« J’ai une préoccupation : on voit plus de voitures à l’heure actuelle sur l’île de Montréal qu’il y en avait en 2019, malgré la pandémie. Et cette pandémie nous apprend des choses. On se doit de consacrer énergie et réflexion sur la mobilité et sur les aménagements urbains, pour créer des milieux de vie sécuritaires », a expliqué lundi la ministre responsable de la Métropole et déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, lors d’une conférence de presse tenue à la Maison du développement durable.

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles touchera d’ailleurs à lui seul plus de 313 000 $ pour aménager des trottoirs autour du parc Yves-Thériault, construire une vingtaine de dos d’âne supplémentaire et installer une dizaine de radars pédagogiques et interactifs.

Un passage piéton devrait aussi être créé sur la 52e Avenue, au nord de la rue Sherbrooke, un secteur où plusieurs citoyens réclamaient des actions « parce que c’était un peu boueux », a reconnu la ministre Rouleau.

Aller « plus loin, plus vite »

Plus à l’ouest, l’arrondissement de Lachine touchera 151 000 $ pour lancer une campagne de sensibilisation à la vitesse et acquérir lui aussi des radars pédagogiques, pendant que Mercier–Hochelaga-Maisonneuve recevra près de 300 000 $ pour entamer la construction de passages piétons, de saillies et de dos d’âne.

Quelque 122 000 $ iront aussi à Rosemont–La-Petite-Patrie pour réaménager l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Garnier, pendant que l’organisme Piétons Québec touchera près de 250 000 $ pour poursuivre ses activités de sensibilisation dans les municipalités.

C’est le Fonds de la sécurité routière, qui tire ses revenus des constats remis aux usagers avec des radars photo, qui financera l’ensemble des projets.

La mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, affirme qu’il presse de s’attaquer au déficit d’infrastructures sécuritaires. « On a encore en 2021 des parcs et des rues sans trottoirs. C’est une situation que nous devons corriger », a-t-elle lancé, en appelant à « aller plus loin et plus vite » pour la sécurité routière.

« Ces sommes vont nous permettre d’avancer vers notre objectif Zéro mort, Zéro blessé grave d’ici 2040 », a aussi rappelé la nouvelle responsable du transport et de la mobilité du comité exécutif de Montréal, Sophie Mauzerolle, en parlant d’un « bon timing » pour parler de sécurité, avec l’arrivée de la neige.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), on a recensé 400 000 véhicules immatriculés en plus sur les routes de la province au cours des cinq dernières années. Durant cette période, quelque 300 000 personnes ont obtenu un permis de conduire. La SQ s’est d’ailleurs dotée d’une nouvelle politique de Vision zéro en novembre, afin de diminuer le nombre de collisions mortelles.