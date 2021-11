Grand Montréal

REM de l’Est plus « acceptable »

Québec n’exclut pas de hausser le financement

François Legault n’exclut pas d’augmenter le financement de son gouvernement pour rendre le projet du REM de l’Est plus « acceptable », reconnaissant que des ajustements devront être faits. Il souhaite un « projet commun » avec l’administration Plante et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).