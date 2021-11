Rassemblés sous des parapluies et des bâches, une vingtaine de manifestants ont bravé la pluie vendredi à Montréal pour appuyer le blocus de Fairy Creek, près du bureau du ministre de l’Environnement et de Changements climatiques Steven Guilbeault.

Lila Dussault La Presse

L’objectif de la manifestation de vendredi est de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il se positionne en faveur du blocus qui a lieu à Fairy Creek, en Colombie-Britannique, depuis plus d’un an.

En effet, le 15 novembre prochain, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique va décider de prolonger ou non l’injonction permettant à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’intervenir dans cet endroit reculé de l’Île de Vancouver où des personnes entravent les activités de coupe forestière de la compagnie Teal Jones, dans le but de sauver ce qu’il reste des forêts ancestrales.

Une première injonction a été accordée en avril dernier. Depuis, plus de 1100 personnes ont été arrêtées à Fairy Creek, ce qui en fait le plus grand mouvement de désobéissance civile de l’histoire du pays.

Le blocus est situé sur les territoires non-cédés des nations Pacheedaht, Ditidaht et Huu-ay-aht qui ont des avis divergents sur la présence des manifestants. L’aîné Pacheedaht, Bill Jones, soutient ouvertement les activités de désobéissance civile pacifique.

« Cette semaine, l’aîné Bill Jones a fait appel à ses supporteur et supporteuses à Montréal, où se trouvent les bureaux du PM Justin Trudeau et du ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, Steven Guilbeault, pour faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il intervienne à la faveur des manifestants et manifestantes dans cette affaire », précise par communiqué Alliance québécoise en soutien à Fairy Creek et Extinction Rebellion Québec, les organisations responsables de la manifestation de vendredi.

Rappelons que seuls 2,7 % des forêts ancestrales de la Colombie-Britannique existent encore. Elles abritent des arbres géants et des espèces menacées d’extinction. « Son écosystème fragile et complexe représente par ailleurs un important puits de carbone. Sa préservation contribue ainsi directement dans la lutte aux changements climatiques », détaille aussi le communiqué.

« Nous voulons amener une prise de conscience, après la COP26, sur la situation à Fairy Creek et sur les forêts anciennes », a expliqué à La Presse Marlene Hale, aînée et militante wet’suwet’en qui était à Fairy Creek il y a deux jours.

D’autres détails suivront.