Le service du métro de Montréal a été interrompu sur trois lignes en raison d’un dégagement de fumée jeudi matin. La situation s’est rétablie vers 9 h pour les lignes orange et jaune. Pour les usagers de la ligne verte, il faudra attendre jusqu’à 10 h 15, estime la STM.

Mayssa Ferah La Presse

L’interruption de service a touché les lignes orange (entre les stations Snowdon et Beaubien), verte (entre les stations Angrignon et Frontenac) et jaune (entre les stations Longueuil-Université-de-Sherbrooke et Berri-UQAM).

La présence de fumée a forcé l’évacuation du métro jeudi matin. « Pour d’autres options pour vos déplacements, utilisez le calculateur d’itinéraires en décochant l’option métro », suggère la STM à ses usagers.

La situation s’est rétablie vers 9 h pour les lignes orange et jaune. Le service demeurait interrompu sur la ligne verte en raison d’une panne de train. « Pour une raison indépendante de notre volonté, nous devons prolonger l’interruption de service jusqu’à 10 h 15. Tous les efforts sont mis afin d’assurer un retour du service le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension », signale la STM.