Le chef de de Mouvement Montréal, Balarama Holness, a appelé les Montréalais à « voter avec leur cœur » samedi matin, avant d’aller cocher son nom dans l’isoloir. Il a réitéré que son parti représente une « véritable troisième option » pour la métropole.

Coralie Laplante La Presse

Le chef de parti s’est adressé aux médias après une quarantaine de minutes de retard, devant le bureau de vote situé dans l’hôtel Holiday Inn du centre-ville de Montréal.

« C’est un moment exceptionnel pour nous. Nous avons travaillé jour et nuit pendant six mois », a affirmé d’emblée M. Holness. « Nous aimerions que les Montréalais votent avec leur cœur, votent avec leur conscience, et votent pour la seule voix progressiste à Montréal, qui est Mouvement Montréal », a-t-il poursuivi.

PHOTO PASCAL RATTHE, COLLABORATION SPÉCIALE



Balarama Holness a voté au centre-ville de Montréal, samedi matin.

L’ex-joueur de football a évoqué que son parti allait présenter de « nouvelles idées » pour la métropole. « Cette ville a besoin de sang neuf », a-t-il martelé.

Balarama Holness a rappelé qu’il aspire à ce que 10 candidats de son parti soient élus. Il estime que le district de Peter-McGill est « critique » dans l’élection, et qu’il « compte » le remporter.

Même s’il n’est pas élu maire, M. Holness à l’intention de s’engager dans divers enjeux qui touchent la métropole. « Nous ne sommes pas des politiciens. Les enjeux de logement, d’aménagement du territoire, d’environnement, ils [seront] encore là », a-t-il dit.