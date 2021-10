Le parti de Valérie Plante prévoit dégager des revenus d’environ 255 millions d’ici 2025, dont plus de 100 millions dans la dernière année du mandat, pendant que ses engagements coûteraient plus de 235 millions en incluant les frais d’emprunt. Les investissements dans de grands projets, eux, atteindront environ 1,6 milliard.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est visionnaire, c’est pragmatique, c’est réaliste, et c’est collé sur les priorités des citoyens. C’est le miroir de leurs aspirations », lâche la candidate Dominique Ollivier à propos du cadre financier de Projet Montréal, qui a été dévoilé vendredi. C’est elle qui sera la présidente du comité exécutif si l’administration Plante est réélue. Sa formation prévoit d’abord dégager 50 millions en quatre ans, dont 20 millions en 2025, en étendant la taxe foncière aux parcs de stationnement commerciaux extérieurs, une mesure qu’on ne retrouvait pas dans la plateforme dévoilée au début octobre.

« Ça va s’implanter de façon progressive sur l’ensemble de l’île, avec des taux qui devront certainement être différenciés sur des stationnements de grande surface, comme par exemple dans les centres d’achat. On va les implanter en partant des plus gros et en allant ensuite vers l’extérieur de l’ile », précise Mme Ollivier. Plus de la moitié des revenus projetés par la formation, soit 150 millions d’ici 2025, proviennent d’une enveloppe « pour des nouveaux projets ». Cette enveloppe, explique le parti, est une somme « déjà budgétée, mais pas encore allouée » pour anticiper des priorités « qui pourraient arriver » durant le mandat.

On a prévu comme ça une provision qui s’accroît d’année en année de 15 millions, et on vient l’allouer à la réalisation de nos promesses. Dominique Ollivier

Une taxe sur les investissements immobiliers étrangers, mise sur pied dès 2023, rapporterait aussi 6,3 millions à l’administration en quatre ans, pendant que les rentes du programme de logements abordables permettraient de dégager 12 millions. La modulation des droits de mutation, promise par Valérie Plante pour décourager les « flips » immobiliers, rapporterait environ 3,4 millions dans la même période. Le parti estime par ailleurs être en mesure de dégager 18,7 millions en favorisant des « mesures d’optimisation organisationnelle » qui touchent essentiellement des dépenses courantes, comme des fournitures de bureaux.

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations, on prévoit un investissement net de 1,6 milliard. De cette somme, 800 millions iront à la construction de 60 000 logements abordables, 500 millions pour l’intégration urbaine du REM de l’Est et 515 millions pour implanter un budget participatif. Environ 45 millions iraient aussi à la sécurisation des rues et 30 millions pour « accélérer les projets de bibliothèques », avec le même montant pour les centres sportifs et aquatiques.

Pour l’experte en gestion municipale à l’UQAM, Danielle Pilette, le cadre de Projet Montréal reste toutefois « très conservateur ». « Depuis trois ans, les excédents annuels moyens sont de 237 millions environ. Ce cadre-là s’inscrit exactement dans cette lignée, il est extrêmement prudent. On vise un peu à éviter les accusations de parti dépensier finalement. On joue le plus prudemment possible », explique-t-elle.

Transport et sécurité au cœur des dépenses

Côté dépenses, la mesure la plus coûteuse de ce cadre financier est l’implantation de laissez-passer de la Société de transport de Montréal (STM) à moitié prix pour les 12-17 ans. À elle seule, cette promesse-phare de la campagne représente 50 millions sur quatre ans, dont 20 millions en 2025. Environ 42,5 millions iraient aussi à la mise en place de la gratuité du transport collectif pour les 65 ans et plus.

Sans surprise, le remboursement de la dette accapare aussi une bonne partie des dépenses. Le parti prévoit débourser plus de 50 millions en quatre ans pour rembourser la dette en capital, ainsi que 12,3 millions pour payer les intérêts.

« Il faut voir ça comme le paiement de votre hypothèque, insiste Dominique Ollivier. Ça se fait sur toute une vie. Si on dégage des surplus ou qu’on trouve de nouvelles sources de financement, ça pourrait être plus. Il faudra donc s’ajuster selon la situation. »

Projet Montréal prévoit dépenser près de 30 millions pour « contrer la violence armée », à hauteur d’environ 7,5 millions par année. Fin septembre, le parti avait déjà promis un plan de 110 millions supplémentaires en sécurité d’ici 2025, dont 15 millions pour déployer l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS) dans tous les arrondissements. Québec devrait toutefois financer une partie de ces fonds.

Une somme de 12 millions irait enfin au doublement du financement à la lutte contre l’itinérance dans la métropole. L’accès gratuit à des musées ou espaces culturels pour les 17 ans et moins, une autre mesure promise cet automne, coûtera quant à elle 6,5 millions.

Quelques autres chiffres