Ce n’est plus épisodique, c’est répétitif. C’est quasi quotidien pour l’île de Montréal. On ne parle plus d’un attentat avec un homme retrouvé dans le coffre d’une auto dans un bois. On parle de scènes où je ramasse 43 douilles d’armes à feu sur deux coins de rue. On fait un spectacle.