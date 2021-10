Le chef du parti Ralliement pour Montréal, Marc-Antoine Desjardins, retire sa candidature à la mairie d’Outremont, en vue des élections municipales du 7 novembre.

Isabelle Ducas La Presse

Il y a trois semaines, M. Desjardins avait annoncé qu’il s’unissait à Mouvement Montréal, le parti de son adversaire Balarama Holness, candidat à la mairie de Montréal.

« Par la présente et par principe, je me retire de la course à la mairie d’Outremont en me dissociant totalement du parti Mouvement Montréal, de son chef et de ses propos tenus mardi, 12 octobre 2021 », a indiqué Marc-Antoine Desjardins dans une brève missive envoyée à quelques médias.

« Je ne ferai aucun commentaire d’ici la fin de cette campagne municipale et je souhaite la meilleure des chances aux candidats et candidates qui m’ont fait confiance depuis le début et qui représentent réellement la troisième voie. »

Le 12 octobre, Marc-Antoine Desjardins et Balarama Holness avaient annoncé que leur parti unifié tiendrait une consultation publique d’un an sur l’usage du français et de l’anglais dans les institutions, en vue de la tenue d’un « référendum sur le statut linguistique » de la métropole.

M. Holness indiquait son intention de militer pour que Montréal soit reconnue comme une ville bilingue, tandis que M. Desjardins voulait continuer de défendre le statut français de la métropole, reconnu par la charte de la Ville.

L’union entre les partis avait causé des remous, et certains candidats de Ralliement pour Montréal avaient décidé de se retirer de la course.