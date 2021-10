« Quand on sent que le tapis tire sous les pieds, il y a du salissage. Je trouve qu’ils ont été vites sur le gun », a déclaré Denis Coderre, lors d’un point de presse donné dimanche.

Denis Coderre a réitéré sa confiance envers sa candidate Demetra Kostaredes dimanche, à la lumière des révélations publiées dans La Presse samedi, dévoilant qu’elle a été impliquée dans un scandale financier. Le chef d’Ensemble Montréal a évoqué qu’une campagne de « salissage » serait à l’origine de ces révélations.

Coralie Laplante La Presse

Demetra Kostaredes, candidate d’Ensemble Montréal au poste de conseillère municipale dans Côte-des-Neiges, œuvrait au sein d’une petite compagnie de placements financiers du nom de KPLV, lorsqu’elle et ses associés ont été poursuivis pour fraude.

Des investisseurs ont allégué que leur argent s’est volatilisé après l’avoir placé dans KPLV. Cette poursuite a été réglée à l’amiable pour une somme de 550 000 $ en 2005, a dévoilé La Presse samedi.

La maison de Mme Kostaredes a été saisie en 2006, parce qu’elle et ses associés n’ont pas payé le montant déterminé au tribunal dans les délais prévus.

D’autres épargnants ont également affirmé avoir été bernés par KPLV. La candidate n’a jamais été accusée ou condamnée au criminel.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ENSEMBLE MONTRÉAL Demetra Kostaredes, candidate au poste de conseillère municipale dans Côte-des-Neiges pour Ensemble Montréal

« Quand on sent que le tapis tire sous les pieds, il y a du salissage. Je trouve qu’ils ont été vites sur le gun », a déclaré Denis Coderre, lors d’un point de presse donné dimanche. Il a souligné que Mme Kostaredes a « toute sa confiance ».

M. Coderre estime que les procédures de vérifications des antécédents des candidats aspirant à se présenter à son parti sont suffisantes. « On a fait toutes les vérifications, il n’y en a pas de problème », a-t-il affirmé.

Investissement dans les arrondissements

Ensemble Montréal a promis dimanche que les arrondissements ne seront pas « laissés pour compte » s’il est élu. Le parti de Denis Coderre souhaite investir dans les arrondissements de la métropole en créant six nouveaux fonds, dont l’enveloppe s’élèvera à 120 millions de dollars sur quatre ans.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE

La valeur de chaque fond se chiffra à cinq millions de dollars. Les sommes seront investies dans la sécurisation des rues, la propreté, le verdissement, l’entretien des trottoirs et des parcs, ainsi que la création de parcs à chiens.

La procédure permettant aux arrondissements d’effectuer des demandes pour accéder à ces sommes sera élaborée par le Comité de concertation des arrondissements et de la ville-centre, qui serait créé et présidé par le candidat à la mairie de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Lionel Perez.

Une rencontre entre les arrondissements et la ville-centre aura lieu tous les mois afin de garantir le dialogue entre les deux institutions, promet Ensemble Montréal.