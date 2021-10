Grand Montréal

Recouvrement des autoroutes Ville-Marie et Décarie

Coderre propose un parc urbain et un nouvel espace vert

Le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, s’engage à recouvrir les autoroutes Décarie et Ville-Marie d’un parc urbain et d’un nouvel espace vert, s’il est élu aux prochaines élections municipales.