Le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, a annoncé dimanche vouloir recouvrir les autoroutes Décarie et Ville-Marie d’un parc urbain et d’un nouvel espace vert.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Nous annonçons aux Montréalais que nous allons remédier aux deux cicatrices urbaines que sont les autoroutes Décarie et Ville-Marie pour que cette ville soit belle et agréable pour tous, et assurer un trait d’union entre tous les citoyens », a déclaré M. Coderre.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre

Ensemble Montréal souhaite mettre en place un nouveau parc urbain, incluant des installations sportives extérieures, des installations familiales ainsi qu’un espace détente avec une fontaine. Ce parc s’étendra du chemin Queen Mary au chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

« Ça fait 50 ans que l’on parle du recouvrement de l’autoroute Décarie et personne n’a encore pris le temps de commander une étude de faisabilité détaillée et ingénieuse avec un budget et un échéancier pour que le projet se concrétise », a indiqué Lionel Perez, candidat à la mairie de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et chef parlementaire d’Ensemble Montréal.

Une consultation citoyenne sera menée via l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin que les citoyens puissent bonifier le projet et se l’approprier.

Ensemble Montréal souhaite mandater une étude de faisabilité pour le recouvrement de l’autoroute Décarie et souhaite inscrire les deux projets au Plan québécois des infrastructures (PQI).

« Tout au long de Décarie, il y a des enjeux majeurs, donc ce que l’on souhaite c’est de donner envie aux citoyens de rester à Montréal dans les quartiers adjacents à l’autoroute », a dit Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent.

La circulation sera réduite à deux voies de chaque côté du boulevard Décarie afin de permettre aux Montréalais de se déplacer vers le parc en toute sécurité.

Au total, c’est un projet de recouvrement d’environ 700 millions de dollars qu’Ensemble Montréal s’engage à réaliser pour cette première phase.

Nouvel espace

Du côté de Ville-Marie, Ensemble Montréal souhaite créer un nouvel espace de 4 hectares de la rue Sanguinet au boulevard Saint-Laurent. Un concours de design sera mis en place pour le développement de ce nouvel espace.

« En 2014, […] on a pu recouvrir un tronçon de 125 mètres de l’autoroute Ville-Marie, en plus de faire les travaux pour la création de la place des Montréalaises », a indiqué M. Coderre.

Ensemble Montréal souhaite poursuivre ce recouvrement. Le projet est évalué à 400 millions de dollars.