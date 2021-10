Projet Montréal a annoncé plusieurs mesures incitatives à l’utilisation de véhicules libre-service (VLS) samedi matin, dans le cadre de son objectif d’augmenter de 50 % le nombre de VLS dans la métropole d’ici la fin d’un éventuel mandat.

Coralie Laplante La Presse

Le parti promet de réduire le montant des permis de stationnement réservés aux VLS, indique-t-il par voie de communiqué.

Le permis pour une voiture d’autopartage électrique passerait de 300 $ à 1 $, pour un VLS hybride de 835 $ à 225 $, et pour un VLS à essence de 835 $ à 600 $.

Projet Montréal s’engage également à mettre sur pied une campagne de promotion auprès de différentes entreprises, afin d’augmenter le nombre de places de stationnement réservées aux détenteurs de VLS dans leurs espaces. Des « tarifs préférentiels » seraient également offerts aux groupes, de façon à augmenter le nombre d’abonnés.

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, aspire aussi à réserver plus d’espace pour ériger des stations d’autopartage dans les stationnements municipaux et dans les rues de Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La cheffe de Projet Montréal et mairesse sortante Valérie Plante

« Chaque véhicule en libre-service permet de retirer cinq à onze véhicules de la route, c’est donc une option de mobilité essentielle à la diminution du trafic et des gaz à effet de serre. Les incitatifs et les assouplissements que nous mettrons en place favoriseront le choix de l’autopartage auprès d’un plus grand nombre de familles, d’employés, et d’étudiants », a affirmé Mme Plante au moyen d’un communiqué.