Près de 300 personnes se sont réunies samedi pour s’opposer au projet de terminal de transbordement de conteneurs de la compagnie Ray-Mont Logistiques, dans le secteur d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Coralie Laplante La Presse

Les citoyens du quartier craignent que le projet situé sur l’ancien terrain d’une fonderie, entre les rues Viau et Dickson, près de la rue Notre-Dame-Est, nuise à leur qualité de vie.

« Le bruit, la poussière, la pollution lumineuse, la vermine [et] la création d’un immense îlot de chaleur » sont au cœur des préoccupations, peut-on lire sur la page Facebook de l’évènement, organisé par l’association Mobilisation 6600 Parc-Nature.

« Marchons ensemble pour bloquer Ray-Mont Logistiques, pour un parc-nature, pour une vie de quartier paisible, pour un littoral fleuri, pour un fleuve en commun. Marchons pour bloquer la catastrophe », a affirmé Mobilisation 6600 Parc-Nature sur les réseaux sociaux.

« On veut mieux pour notre quartier », a lancé Cassandre Charbonneau-Jobin, membre du groupe de mobilisation.

Ray-Mont Logistiques souhaite effectuer du transbordement de marchandises qui arrivent par train comme par bateau, son terrain étant situé à proximité d’une gare du CN et du port de Montréal. L’entreprise a acquis le site en 2016.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le terrain de Ray-Mont Logistiques situé à proximité d’une gare du CN et du port de Montréal.

De nombreux politiciens de différents paliers de gouvernement étaient sur place. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réitéré son intention de demander à ce que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) se penche sur le projet.

Plusieurs élus de Projet Montréal ont aussi pris position contre le projet. La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, a d’ailleurs envoyé jeudi une lettre au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charrette, lui demandant de considérer de soumettre le projet à une vérification du BAPE.

Mécontentement depuis plusieurs années

Le projet est rapidement devenu impopulaire auprès des citoyens. L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a refusé d’octroyer un permis au promoteur en 2017. Un an plus tard, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont accordé à Ray-Mont Logistiques la permission de mener à bien son projet.

En mars dernier, la compagnie a intenté une poursuite de 373 millions de dollars contre la Ville de Montréal, en raison des pertes financières qu’elle a subies lors du processus judiciaire. Les avocats de Ray-Mont Logistiques estiment que la Ville était de mauvaise foi en refusant un permis à l’entreprise en premier lieu.

Toutefois, le Réseau express métropolitain (REM) de l’Est vient complexifier le projet de Ray-Mont Logistiques. Le tracé des rails empièterait sur la propriété de l’entreprise, de façon à ce que 36 % du terrain ait été placé sous réserve foncière.

Ray-Mont Logistiques a lancé un appel à la discussion en mai dernier, avec Montréal et Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), responsable du REM.

En août dernier, des équipements lourds ont été incendiés sur le chantier de Ray-Mont Logistique, rapportait La Presse. La Ville de Montréal a condamné ces actes de vandalisme, et Mobilisation 6600 Parc-Nature n’est pas lié à ces évènements, a confirmé l’organisation.

Avec Bruno Bisson et Philippe Teisceira-Lessard, La Presse