Acheter ses billets avec un téléphone ? Bientôt possible

De nombreux usagers des réseaux de transports collectifs de la région de Montréal attendaient ce moment depuis longtemps. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), responsable des tarifs et du financement des transports collectifs, recrute des volontaires pour mener une expérience d’achat de titres de transport, pour une carte OPUS, à l’aide d’un téléphone intelligent.

Bruno Bisson La Presse

Du 14 septembre au 31 décembre 2021, quelques milliers de volontaires seront invités à utiliser et à commenter l’usage d’une nouvelle fonctionnalité « innovante et conviviale » qui permettra aux usagers d’acheter des titres de transport et de les ajouter à une carte OPUS à partir de son téléphone intelligent.

Cette fonctionnalité sera disponible à partir de l’application CHRONO des réseaux de transports en commun de la région métropolitaine. Les quatre sociétés de transport, soit la STM, la STL, le RTL et le réseau exo, sont partenaires de cet essai.

« L’expérience vise à obtenir la rétroaction des usagers pour voir si cette fonctionnalité répond aux besoins et si elle offre un parcours aussi simple que possible à l’utilisateur sur le plan technologique. On va mesurer tout cela en cours d’expérience », explique le porte-parole de l’ARTM, Simon Charbonneau.

« À terme, ce que ça doit permettre, c’est de pouvoir consulter le contenu de sa carte OPUS, d’acheter des titres à l’aide de son téléphone en créant un compte sécurisé avec carte de crédit, et de pouvoir inscrire ses achats sur la carte OPUS. Ça dématérialise complètement l’achat de titres », ajoute M. Charbonneau, en plus d’éviter aux utilisateurs les longues files d’attente aux guichets et distributrices de titres, les premiers jours du mois.

Cette période d’essai permettra enfin « de confirmer les paramètres clé pour la suite du développement de cette fonctionnalité. Même si aucun calendrier précis n’est encore attaché à son déploiement, l’ARTM croit pouvoir lancer un appel d’offres en 2022 en vue de l’étendre, éventuellement, à tous les usagers, à l’ensemble du territoire et à tous les réseaux qui le desservent.

Les usagers inscrits pour l’expérience recevront une carte OPUS spécifique. Plusieurs générations de ces cartes étant en circulation, elles ne sont pas toutes assez évoluées pour se connecter à un téléphone. Pour le reste, dit M. Charbonneau, la technologie est la même qui permet de payer un achat avec un téléphone, « et qui permet l’interaction entre le téléphone et la puce de la carte OPUS ».

Pour l’expérience, seuls quelques titres seront disponibles à l’achat, dont les titres mensuels de la STM et TRAM 3 d’exo, ainsi que des titres de 6, 8 ou 10 passages valides sur les réseaux du RTL, de la STL ou de la STM. Plusieurs titres à tarif réduit, notamment pour les étudiants, seront aussi disponibles.