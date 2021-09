Trois personnes suspectées d’avoir agressé un homme dans une ruelle de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve le 16 août dernier ont été arrêtées jeudi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Coralie Laplante La Presse

Les trois personnes arrêtées sont âgées de 18 ans, et demeurent dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Léonard. Elles ont été libérées sous promesse de comparaître devant un juge le 14 octobre.

Le 16 août, les suspects ont « agressé violemment » un homme dans la vingtaine, en le poignardant et en le rouant de coups, indique le SPVM. L’altercation est survenue à la suite d’une dispute, dans une ruelle entre les rues De Chambly et Nicolet, non loin de la rue Ontario Est.

La victime a été transportée à l’hôpital et reposait dans un état critique. Elle a cependant obtenu son congé. On ne craint plus pour sa vie.

L’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances de cet évènement.

Le SPVM rappelle que tout citoyen possédant des informations concernant un évènement de violence peut les transmettre de façon confidentielle à la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.