La Société de transport de Montréal (STM) implantera de nouvelles voies réservées pour améliorer son service d’autobus afin de le rendre plus fiable et plus rapide.

Isabelle Ducas La Presse

En plus de deux voies réservées déjà en service ou en construction, quatre autres sont planifiées sur des artères importantes sur l’île de Montréal.

« Actuellement, 24 % des usagers qui prennent l’autobus utilisent les voies réservées. Avec ce qu’on annonce ce matin, on passera à 70 % » d’ici 2025, a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, mardi en conférence de presse.

Différents types de voies réservées et différents aménagements pourraient être implantés, selon les artères étudiées. À certains endroits, les voies réservées seront en service 24 heures sur 24, sept jours sur sept. On pourrait voir des chaussées colorées et des aménagements particuliers aux arrêts.

Les études restent à faire pour déterminer les configurations à implanter à chaque endroit.

En plus de l’axe Côte-Vertu/Sauvé, où une voie réservée est déjà aménagée, et du boulevard Pie-IX, où le Service rapide par bus (SRB) sera en opération en 2022, après de longs travaux, on planifie des voies réservées sur l’avenue du Parc, sur le boulevard Côte-des-Neiges, sur le boulevard Saint-Michel et sur le boulevard Henri-Bourassa.

Selon les données de la STM, 270 000 personnes utilisent l’autobus sur ces six axes.

« Pour beaucoup de Montréalais, ça sera des gains d’efficacité, du stress de moins, parce que lorsqu’on est dans un autobus sur une voie réservée, on peut prédire son temps de déplacement, se soustraire aux aléas de la circulation, on n’est plus pogné dans le trafic. On est mobile et on a un service fiable », a souligné M. Caldwell.

Les voies réservées permettent des gains d’efficacité de 5 à 20 %, a ajouté la mairesse de Montréal Valérie Plante, qui participait aussi à la conférence de presse.

La moitié des usagers

En raison de la pandémie, les autobus et le métro sont toujours moins fréquentés qu’en 2019, a admis Mme Plante. L’achalandage est à 46 % de son niveau prépandémie dans le métro, et à 51 % dans les autobus, a-t-elle révélé. « On prévoit revenir à un niveau d’achalandage de 90 % en 2022 », a noté la mairesse.