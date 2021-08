Grand Montréal

Mort de Louis Morency

Un vélo fantôme installé sur l’avenue Christophe-Colomb

Un vélo fantôme a été installé samedi au coin de l’avenue Christophe-Colomb et de la rue Mistral, dans Villeray, à l’endroit exact où un cycliste de 33 ans, Louis Morency, est mort il y a neuf ans. Il s’agissait du quatorzième mémorial du genre à être érigé à Montréal, afin sensibiliser les élus et la population à l’importance de sécuriser les grandes artères pour les cyclistes et les piétons.