Grand Montréal

Crimes et incidents haineux

Une augmentation inquiétante en 2020

Montréal a connu en 2020 une augmentation marquée du nombre de crimes haineux visant les personnes originaires de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, les personnes noires et les Juifs, vague que la COVID-19 pourrait avoir alimentée. Cette tendance à la hausse a persisté dans les six premiers mois de 2021, touchant de plus les musulmans et les personnes arabes.