Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements cette fin de semaine. Des entraves majeures parsèmeront l’autoroute 40 et l’autoroute 10, et en feront des secteurs à éviter.

Coralie Laplante La Presse

L’autoroute Bonaventure sera complètement fermée entre le chemin des Moulins et la rue Wellington, entre 23 h vendredi et 8 h samedi. Les conducteurs en direction du centre-ville seront invités à faire un détour par la sortie 2, et ceux en direction du pont Samuel-De Champlain par la rue Wellington.

De 8 h samedi à 5 h lundi, une seule voie sera barrée par direction sur l’autoroute 10 entre le chemin des Moulins et la rue Wellington. La portion en direction est entre la sortie 4 et L’Île-des-Sœurs sera également fermée.

Par défaut, lors de la même plage horaire, la sortie 5 et la bretelle menant vers le pont Samuel-De Champlain seront inaccessibles.

Ensuite, l’autoroute 10 Est sera complètement barrée entre les autoroutes 30 et 35, entre 20 h samedi et 7 h dimanche. Un détour pourra être effectué en empruntant l’autoroute 30 Est et la sortie 73.

L’autoroute 40 Est sera totalement fermée entre la sortie 55 et l’entrée en provenance des boulevards Henri-Bourassa Ouest et Hymus. La même autoroute en direction ouest sera barrée entre la sortie 60 et l’entrée venant des boulevards Henri-Bourassa Ouest et Hymus, de samedi soir à dimanche matin.

En ce qui concerne l’autoroute métropolitaine, elle sera barrée dans les deux directions entre la sortie 71 et l’entrée en provenance du boulevard Saint-Michel, de 22 h vendredi à 5 h lundi.

Lors de la même période, une voie sur deux sera d’ailleurs inaccessible sur l’autoroute 520 en direction ouest entre la rue Isabey et le boulevard Cavendish.

De 20 h samedi à 10 h dimanche, l’autoroute 13 Sud sera fermée entre la sortie 6 et l’entrée de l’autoroute 520 Ouest. Par défaut, la bretelle en provenance de l’autoroute 40 Est vers l’autoroute 13 Sud sera condamnée à partir de 17 h samedi.

À propos du pont Honoré-Mercier, à Kahnawake, la bretelle menant de la route 132 ouest (de La Prairie) vers le pont sera barrée de vendredi soir à lundi matin.

Finalement, la bretelle en provenance de l’autoroute 20 Ouest vers la route 138 Ouest et le pont Honoré-Mercier sera fermée, dans l’échangeur Saint-Pierre.