Désormais, les enfants de 11 ans et moins n’ont plus à payer pour utiliser le transport collectif lorsqu’une personne de 14 ans et plus qui détient un titre valide les accompagne.

(Montréal) Les enfants de 11 ans et moins n’ont plus à payer pour utiliser le transport en commun dans la région métropolitaine s’ils sont accompagnés d’une personne de 14 ans et plus.

La Presse Canadienne

Il s’agit de l’une des mesures en place depuis jeudi, alors que la première phase de la refonte tarifaire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) entre en vigueur.

Désormais, les enfants de 11 ans et moins n’ont plus à payer pour utiliser le transport collectif lorsqu’une personne de 14 ans et plus qui détient un titre valide les accompagne. Cette gratuité s’applique pour tous les modes — autobus, métro et trains — et en tout temps.

Les étudiants bénéficieront aussi de la première étape de la refonte tarifaire, puisque tous les étudiants de 18 ans et plus aux études à temps plein peuvent désormais profiter d’un rabais de 40 % sur leur passe mensuelle.

Sur les couronnes nord et sud de Montréal, un seul titre de transport — nommé « Tous modes », donne désormais accès à tous les modes du réseau. Ces nouveaux titres seront lancés à Montréal, Laval et Longueuil en 2022.

La refonte tarifaire de l’ARTM, qui vise à simplifier la grille des titres de transport, s’échelonnera jusqu’en 2024. À terme, l’ARTM passera de plus de 700 titres de transport différents à une centaine.