PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Une laveuse et une sécheuse ont été installées à chacun des quatre étages de l’Hôtel-Dieu. « On fait affaire avec une buanderie externe pour tout ce qui est literie », indique Émilie Fortier, directrice des services du campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery. « On va fournir le savon, on fournit des vêtements si nécessaire, donc l’idée c’est vraiment d’avoir un chez-soi. » Chaque étage offrira aussi des machines à café, une bouilloire, un four à micro-ondes et un grille-pain pour les collations.