La police de Montréal a annoncé mercredi l’arrestation de deux jeunes hommes, membres d’un groupe criminalisé dans le nord-est de l’île à Saint-Léonard, qui sont soupçonnés de vendre de faux cellulaires sur des « réseaux populaires de petites annonces ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Âgé de seulement 17 ans, le « suspect principal » dans cette affaire ne peut être identifié à ce stade-ci, comme il est encore mineur. Le SPVM précise néanmoins qu’une perquisition a été réalisée le 22 juin dernier à son domicile, qui est situé dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

Cette opération a permis de saisir « plusieurs cartes bancaires, des factures contrefaites d’achat de cellulaires, des cellulaires contrefaits et plus de 20 000 $ en argent comptant », lit-on dans un communiqué du corps policier publié mercredi.

Un complice du jeune homme, qui est pour sa part âgé de 18 ans, a aussi été interpellé par les forces de l’ordre. Il s’agit de Nader Akdar-Fares.

Ensemble, les deux jeunes hommes feront face à divers chefs d’accusation en lien avec la fraude, la contrefaçon ainsi que l’escroquerie. « Les deux suspects sont des membres actifs d’un groupe criminalisé du nord-est de la métropole », a également précisé la police dans sa déclaration.

Les arrestations ont été réalisées par des enquêteurs de la Section des crimes économiques du SPVM, de concert avec des agents du poste de quartier 42, soit celui de Saint-Léonard.

Appel à la vigilance

Par ailleurs, les autorités souhaitent profiter de l’occasion pour rappeler à la population « d’être prudente au moment d’acheter, vendre ou échanger des biens par l’entremise d’un réseau en ligne de petites annonces ».

On conseille par exemple aux citoyens de privilégier un lieu « public, achalandé et muni de caméras de sécurité pour procéder à l’échange du bien convenu en ligne », en plus d’être accompagné d’une autre personne si possible. Il vaut aussi mieux convenir à l’avance du mode de paiement et favoriser un mode de paiement électronique.

Enfin, « assurez-vous de prendre possession du bien et de l’avoir examiné à votre entière satisfaction avant de transférer de l’argent », avertit la police.

Toute personne qui aurait des informations pertinentes en lien avec une activité criminelle de la même nature est invitée à contacter le centre d’Info-Crime Montréal, au 514-393-1133 ou encore sur le site web de l’organisme. En tout temps, un traitement confidentiel et anonyme pourra vous être assuré.