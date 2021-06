Deux élues de Projet Montréal veulent prendre du galon et devenir mairesses d’arrondissement, a annoncé mardi le parti de Valérie Plante.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Laurence Lavigne-Lalonde, actuellement conseillère municipale et chargée du dossier de l’environnement au comité exécutif, veut devenir mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Marie-Andrée Mauger, actuellement conseillère municipale, veut devenir mairesse de Verdun.

« Laurence et Marie-Andrée ont non seulement l’expérience pour diriger des arrondissements, mais elles ont aussi des visions fortes pour les projeter dans l’avenir, par des transformations ambitieuses qui vont profiter aux citoyens d’aujourd’hui et aux générations futures », a fait valoir la mairesse Plante via communiqué.

Les candidatures de Mme Lavigne-Lalonde et Mme Mauger devront être approuvées par les militants de Projet Montréal.