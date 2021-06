Cela fait au moins depuis 2009 qu’une école primaire est espérée dans Griffintown qui n’en compte aucune. Si on est encore loin du compte 12 ans plus tard, la Ville annonce avoir à tout le moins fait un pas dans ce sens en adoptant une modification réglementaire permettant la construction d’une école de 12 classes, assortie de logements sociaux et communautaires et d’un pavillon dans le parc du Bassin-à-Bois.

Louise Leduc

La Presse

« Cette école, nous la rêvons depuis des années. Nous continuerons de travailler en partenariat avec le ministère de l’Éducation et le Centre de services scolaire de Montréal jusqu’au bout pour voir ce rêve devenir réalité et offrir aux citoyennes et aux citoyens de Griffintown un milieu de vie familial à la hauteur de leurs ambitions ! », a déclaré par voie de communiqué jeudi matin Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Avant qu’une école voie le jour, d’autres étapes sont encore à franchir aussi bien du côté du Centre de services scolaire de Montréal que du ministère de l’Éducation. En fait, le besoin est si criant que les autorités constatent qu’il ne faudra pas seulement une, mais deux écoles primaires dans le quartier.

Le ministère de l’Éducation a pour sa part indiqué à La Presse mercredi que « le projet de construction d’une école primaire dans le secteur Griffintown fait partie des projets de construction d’écoles primaires prioritaires du Ministère ».

Pour ce qui est du pavillon du parc Bassin-à-Bois, la Ville note qu’il accueillera un vestiaire et les équipements nécessaires à l’opération de la patinoire. Il pourra être utilisé pour des activités communautaires en dehors de la saison d’opération de la patinoire.

Les travaux de construction doivent commencer à l’automne 2021.