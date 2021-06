Grand Montréal

Un pas vers une école espérée depuis 2009 dans Griffintown

Cela fait au moins depuis 2009 qu’une école primaire est espérée dans Griffintown qui n’en compte aucune. Si on est encore loin du compte 12 ans plus tard, la Ville annonce avoir à tout le moins fait un pas dans ce sens en adoptant une modification réglementaire permettant la construction d’une école de 12 classes, assortie de logements sociaux et communautaires et d’un pavillon dans le parc du Bassin-à-Bois.