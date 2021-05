Ça y est. Pour la première fois en cinq mois, les Montréalais ont pu déambuler dans les rues de la métropole bien après la tombée du jour. Entre des parcs bondés et des terrasses qui affichaient complet, une euphorie planait dans l’air du soir, jusqu’à encourager certains clients à faire fi des règles.

Léa Carrier

La Presse

Coralie Laplante

La Presse

« C’est le party jusqu’à demain matin ! », s’exclame vendredi soir Thamar Soussy, tout sourire. Il a tout prévu. Un premier arrêt sur une terrasse de la rue Saint-Denis, puis une virée dans un parc avec ses amis. « C’est fou, c’est comme si on était libérés d’une cage », lance-t-il.

À l’occasion de la levée du couvre-feu dans la province, La Presse a pris le pouls des Montréalais qui ont bravé le froid pour savourer les premières libertés d’un été qui s’annonce presque normal. Que ce soit au coin d’une table ou sur un banc de parc, les fous rires ont fusé partout dans le centre-ville, manifestations de l’optimisme qui gagne peu à peu la population.

« On sent les années folles qui arrivent », rigole Vincent Dufault. Mais en attendant l’après-guerre, son ami Guillaume G. Tisseur et lui ont commencé leur soirée autour d’une frite. Où allaient-ils la terminer ? Aucune idée, et c’est ce qui les emballait.

On va se laisser guider par ce qui va se pointer. La soirée est encore pleine de surprises. Guillaume G. Tisseur

À quelques kilomètres de là, sur une terrasse huppée de l’avenue du Mont-Royal, Tamar Bulka fait le plein avant une soirée qui s’annonce longue. Huîtres, tartares, cocktails fruités : le déconfinement, ça se fête. « Ça va faire du bien de ne pas avoir à faire la vaisselle après le souper ! », dit-elle.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE La terrasse du restaurant L’Évidence, rue Saint-Denis

La frénésie s’est fait sentir dès l’heure du dîner. Le propriétaire de L’Évidence, restaurant de la rue Saint-Denis réputé pour ses brunchs, a accueilli ses premiers clients tôt, vendredi matin. « Il ne faisait pas chaud, mais les gens voulaient quand même manger sur la terrasse. Je suis très, très optimiste », dit Mourad Fhal. Pour qu’il puisse installer sa terrasse, la Ville a dû détourner le tracé du Réseau express vélo.

Quelques débordements

Lors de sa tournée en ville, La Presse a constaté que les consignes sanitaires étaient respectées par la plupart des établissements. Les clients de bulles différentes respectaient une distance de deux mètres, séparés par des plexiglas. Les personnes qui n’étaient pas en mesure de prouver qu’elles résidaient à la même adresse étaient refusées par certains restaurateurs.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE La terrasse du restaurant Grinder, dans Griffintown

Or, la scène était tout autre au restaurant Grinder, au cœur de Griffintown. Plus d’une centaine de personnes s’étaient entassées, sans masque, sur le trottoir entre le restaurant et sa terrasse. La gérante sur place, Mélissa Drot, s’est défendue en disant n’avoir « aucun contrôle sur les gens qui se trouvent sur le trottoir, car c’est un terrain public ».

Elle affirme que le restaurant respecte les consignes sanitaires à l’intérieur de son enceinte. Lors de son passage, La Presse a été témoin de nombreuses accolades entre serveurs et clients.

Tard, vendredi soir, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a rapporté aucun constat d’infraction remis en vertu de la Loi sur la santé publique. « On a beaucoup de policiers sur le terrain, mais tout est sous contrôle », a indiqué le porte-parole Jean-Pierre Brabant.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre François Legault et sa femme, Isabelle Brais

« Santé ! »

Même les élus ont profité de la soirée pour célébrer l’ouverture des terrasses. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a jeté son dévolu sur celle du Rouge Gorge, dans Le Plateau-Mont-Royal. « Je vois les gens souriants, contents et ça me fait tellement plaisir. On savoure, on célèbre les efforts qu’on a faits collectivement », a-t-elle déclaré, optimiste.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Valérie Plante, mairesse de Montréal

C’est un bel été qui nous attend, et j’oserais même dire l’été de la renaissance et de la victoire. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le premier ministre François Legault et sa femme ont partagé un repas à la brasserie Chez Lévêque, dans Outremont. « Santé ! », a écrit M. Legault sur Twitter.

« Comme la veille du Nouvel An »

Sur le coup de 21 h 30, un cri de joie a empli l’air du parc La Fontaine. Des feux d’artifice ont coloré le ciel et le volume de la musique a monté d’un cran.

Alexis Michel dansait pour ses 26 ans en compagnie de quelques amis, ayant tous reçu une première dose de vaccin, à l’occasion d’une fête d’anniversaire surprise. « On va enfin pouvoir souffler après un an et demi », a lancé sa copine, Cindy Jate.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Rassemblement au parc La Fontaine, vendredi soir

Un peu plus loin, de la musique électronique sortait d’un haut-parleur illuminé de multiples couleurs, autour duquel une quinzaine de personnes célébraient.

« C’est comme la veille du Nouvel An », a déclaré Mylene Urvoy, réjouie par la fin du couvre-feu. « Enfin on n’a pas peur. […] On s’est habitués très vite à une période de prohibition », a ajouté l’une de ses amies, Sila Aksen. Barbecue, danse, artistes qui lançaient des bâtons enflammés dans les airs… Une frénésie certaine s’était emparée de tout le parc.

Des foules se aussi sont réunies dans plusieurs autres espaces publics de la ville, dont le square Dorchester, où des feux d’artifice ont aussi été lancés.

Les policiers pas plus conciliants

Le retour des beaux jours ne doit pas être synonyme de relâchement du respect des consignes sanitaires, préviennent les corps policiers. « Les citoyens ne doivent pas tenir pour acquis que les policiers seront plus conciliants. S’ils enfreignent la loi, ils seront sujets à une contravention », affirme Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Après avoir pris les couleurs de l’arc-en-ciel le temps du couvre-feu, le pont Jacques-Cartier est revenu à son illumination habituelle, vendredi soir.

Même son de cloche du côté du Service de police de la Ville de Montréal, qui, en vue du déconfinement progressif, « poursuivra ses efforts dans l’application du décret en vigueur, toujours en soutien à la Santé publique ». En ce sens, « les policiers assureront une visibilité sur le terrain et les endroits susceptibles d’être hautement fréquentés pourraient faire l’objet d’attentions spéciales ».

Cette fin de semaine, la plage du Cap-Saint-Jacques, qui a été le théâtre de plusieurs rassemblements ces derniers jours, sera dans la ligne de mire du SPVM. Un service d’ordre local y sera déployé dans le but de veiller au respect des mesures sanitaires.

Avec la collaboration de Lila Dussault et de Rafael Miro, La Presse