Des centaines de manifestants propalestiniens se sont de nouveau réunis devant le consulat général d’Israël à Westmount, samedi après-midi. La manifestation se voulant pacifique s’est déroulée sous haute surveillance policière.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Avec, avec, avec la Palestine », ont scandé les centaines de manifestants à l’unisson, qui ont répondu à un appel au rassemblement pacifique en solidarité avec le peuple palestinien, lancé plus tôt sur les réseaux sociaux.

Dans la foule, les pancartes étaient nombreuses. « Non au silence du Canada sur le génocide d’Israël contre les Palestiniens », « Les enfants méritent une enfance », « Les politiques abusives d’Israël sont abusives », pouvait-on notamment lire.

Pour plusieurs manifestants rencontrés sur place, le cessez-le-feu décrété plus tôt cette semaine « ne règle pas le problème », et surtout, il ne met pas un terme à « l’occupation illégale » d’Israël en Palestine.

Au passage de La Presse, les policiers du SPVM, eux, avaient établi un périmètre sur la façade du consulat, où une fenêtre avait été brisée samedi dernier lors d’une manifestation d’envergure à laquelle des milliers de personnes ont participé.

Plus tôt cette semaine, lundi, une quinzaine de manifestants juifs et palestiniens s’étaient aussi rassemblés devant le consulat d’Israël. Le groupe avait alors voulu lancer un message de paix, en plus de demander au gouvernement fédéral de prendre position contre la violence perpétrée par Israël.

On est là pour les droits de la personne qui sont bafoués en Palestine. En tant que Voix juives indépendantes, on est très clair là-dessus. Il faut que la violence arrête, mais il faut aussi comprendre les origines de la violence. Niall Ricardo, de l’organisation Voix juives indépendantes, en insistant sur le fait que les personnes juives ne constituent pas un groupe homogène, et que l’organisation ne tolère pas les actions du gouvernement israélien

Des élus canadiens demandent des sanctions

Pendant ce temps, à Ottawa, un groupe de parlementaires multipartite demande au gouvernement fédéral de condamner « sur-le-champ » l’installation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Dans une lettre transmise vendredi au premier ministre Justin Trudeau, ce groupe de 26 parlementaires — 24 députés et deux sénateurs — écrit que le Canada « ne peut plus ignorer les multiples violations des droits des Palestiniens par le gouvernement israélien ».

Selon le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Palestine, « il ne peut y avoir de solution à deux États si les colonies illégalement implantées continuent de s’étendre d’année en année et s’il n’y a pas de territoire pour les Palestiniens. »

Cette semaine, à la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, a écrit que « le Canada appelle à un engagement renouvelé envers la paix et est prêt à soutenir les efforts vers une solution à deux États ».

Avec La Presse Canadienne