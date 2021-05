Élu municipal influent et homme d’affaires prolifique, Pierre Des Marais, maire d’Outremont pendant 14 ans, est décédé à l’âge de 86 ans.

Léa Carrier

La Presse

« La vie bien remplie de Pierre Des Marais II s’est arrêtée le 10 mai 2021, a déclaré la famille. Nous avons eu le plaisir d’écouter Pierre parler des différents moments de sa carrière. Le mot-clé qui le motivait : “défi”. »

Plus jeune maire sur l’île de Montréal, élu à l’âge 35 ans, M. Des Marais II siègera à la mairie d’Outremont de 1969 à 1983.

« Un grand nous a quittés », a écrit l’actuel maire de l’arrondissement, Philippe Tomlinson, sur Facebook. « Nous tenons à exprimer nos plus sincères sympathies aux membres de la famille et aux proches d’un homme qui a tant fait pour Outremont et pour la métropole […] Nous perdons un citoyen qui a largement contribué au développement et au bien-être de la population », a-t-il poursuivi.

Né en 1934, Pierre Des Marais II étudie en administration, avant d’atterrir à la direction d’importantes entreprises canadiennes et internationales, dont Air Canada, Canadair, Carling O’Keefe, le Canadien National, le Conseil du patronat du Québec et Schering Corporation et Gestion PDM inc. Il a également été président et chef de la direction du groupe de presse UniMédia, qui regroupait Le Soleil, Le Droit et Le Quotidien.

Très engagé, M. Des Marais II a aussi siégé à la Corporation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et au conseil d’administration de l’Université de Montréal. De 1978 à 1985, il a également été le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, dont les fonctions sont depuis assurées par le Conseil d’agglomération de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal.

M. Des Marais II a été honoré à maintes reprises, notamment du titre de l’Officier de l’Ordre du Canada, qui souligne le dévouement et la contribution à sa communauté.

En 2009, un fonds d’archives a été donné à l’arrondissement d’Outremont. Il regroupe différentes documentations témoignant de ses activités à titre de conseiller et maire de la ville.