Après avoir suscité de vives réactions, la Ville de Dorval fait volte-face et revient sur son projet de tarifer les tables à pique-nique l’été prochain.

Léa Carrier

La Presse

« Après avoir été à l’écoute de ses citoyens au cours des derniers jours, la Cité de Dorval procédera finalement à plusieurs ajustements concernant la politique de réservation des tables à pique-nique aux parcs Pine Beach et Walters », a indiqué la ville par voie de communiqué, mardi.

Le système de réservation est toutefois maintenu. Du lundi au jeudi matin, en prévision du week-end suivant, les résidants de Dorval devront réserver une table à pique-nique. « Les réservations de tables à pique-nique seront affichées sur place, afin d’informer les citoyens », précise-t-on. Les tables pourront tout de même être utilisées en dehors des heures de réservation.

Le mois dernier, la ville de Dorval avait fait l’annonce qu’elle comptait imposer des tarifs de 10 $ à ses citoyens et de 25 $ aux non-résidants pour réserver une table de pique-nique le week-end, et ce, à compter de la fin mai. La ville évoquait l’achalandage de ses parcs, l’été dernier, qui suscitait la frustration de sa population.

« On a reçu beaucoup de plaintes de citoyens disant qu’ils n’avaient plus de place pour profiter de leurs parcs », avait alors expliqué à La Presse le chargé des communications de la Cité de Dorval, Sébastien Gauthier.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce a été accueillie avec consternation. « Je vis dans un petit appartement, sans accès à une cour ni balcon. Les parcs, l’été, c’est mon lieu de ventilation, les tables de pique-nique, mes tables de repas en famille… N’importe quoi ! C’est révoltant ! », a partagé une citoyenne sur Facebook.

La politique de réservation doit être entérinée lors d’une séance du conseil le 17 mai prochain. Dans le cas échéant, les premières réservations pourront être faites pour la fin de semaine du 5 et 6 juin et ne s’appliqueront qu’aux parcs de Pine Beach et Walters.