Des travaux importants se feront tout au cours de l’été et de l’automne sur l’autoroute Bonaventure, de même que sur le pont Honoré-Mercier, annonce la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain.

Louise Leduc

La Presse

Au total, cette année, les travaux sur les infrastructures routières fédérales sont estimés à 230 millions dans la métropole. Les principaux chantiers à surveiller incluent le planage et le pavage de portions de la portion fédérale du pont Honoré-Mercier, ainsi que les travaux de réfection de la section surélevée de l’autoroute Bonaventure.

Pour ce qui est de Bonaventure, des fermetures de voies sont prévues tout au long de l’été et cet automne, essentiellement de nuit et de fin de semaine.

Les programmes d’entretien au pont Honoré-Mercier se poursuivent cette année et comprennent principalement le planage et le pavage des approches et des bretelles d’accès du côté de la Rive-Sud qui occasionneront des entraves majeures entre juin et septembre. Les fermetures se feront une rampe à la fois.

Selon la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, les automobilistes peuvent s’attendre à des chantiers qui ressembleront à ceux qu’ils ont subis l’an dernier.

Du côté du pont Jacques-Cartier, le programme de renforcement d’acier et de peinture se poursuivra cette année et occasionnera des entraves partielles de deux voies par direction durant sept nuits. Le trottoir et la piste multifonctionnelle seront fermés, quant à eux, durant cinq nuits.