Grand Montréal

Îles Sainte-Hélène et Notre-Dame

Les voitures interdites d’ici 10 ans

Les voitures ne circuleront presque plus dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame d’ici 10 ans pour donner davantage de place aux piétons et aux cyclistes, qui auront accès à plus d’espaces verts et de plans d’eau, selon un nouveau plan d’aménagement de 970 millions du parc Jean-Drapeau dévoilé mercredi matin par la Ville de Montréal.