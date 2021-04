De jeunes Montréalais sont rassemblés au parc Jeanne-Mance, dimanche soir, pour manifester contre le couvre-feu qui, estiment-ils, précarise davantage les populations vulnérables.

Léa Carrier

La Presse

Pancartes à la main, couvre-visage remonté sur le nez, les premiers protestataires arrivés sur les lieux ont manifesté dans le calme et le respect des consignes sanitaires. La tension a toutefois monté d’un cran peu avant le couvre-feu. À 19 h 30, on rapportait deux arrestations. Les effectifs policiers sont nombreux dans le secteur.

L’évènement, organisé par le collectif Pas de solution policière à la crise sanitaire, vise à dénoncer une mesure qui « affecte de façon disproportionnée les personnes qui habitent des petits logements, qui vivent des situations de violences conjugales, des itinérant.es, etc. », peut-on lire dans un communiqué.

La porte-parole de l’organisme AQPSUD pour les personnes utilisatrices de drogues, Chantal Montmorency, a qualifié le couvre-feu d’une mesure « répressive » et « classiste ». « Finalement, le couvre-feu dure plus que deux semaines. Trois mois plus tard, on est encore là. Trois mois de records de suicides, de féminicides, de surdoses, trois mois de morts et de souffrances dans l’indifférence totale », a-t-elle scandé devant une foule dispersée, avant d’annoncer que son organisme contestera le couvre-feu devant les tribunaux.

Non, papa Legault, ce n’est pas toi qui décides ! Chantal Montmorency, porte-parole de l’organisme AQPSUD

Ce rassemblement s’inscrit dans une série de manifestations contre le couvre-feu survenues à Montréal et dans le reste de la province ces derniers jours. Au passage du couvre-feu de 21 h 30 à 20 h, dimanche dernier, des centaines de manifestants avaient descendu les rues du Vieux-Port, en scandant « liberté pour les jeunes ».

Des manifestants avaient mis le feu aux poubelles et vandalisé des commerces. Au total, 107 constats d’infraction en lien avec la loi sur la Santé publique ont été distribués.

Une quarantaine de personnes se sont aussi rassemblées devant les bureaux du ministère de la Sécurité publique à Québec, mardi dernier, pour manifester, pacifiquement, contre les règles sanitaires.