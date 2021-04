Les voitures ne seront plus admises sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame d’ici 10 ans pour donner une plus grande place aux piétons et aux cyclistes, qui auront accès à plus d’espaces verts et de plans d’eaux, selon un nouveau plan d’aménagement de 970 millions du parc Jean-Drapeau dévoilé mercredi matin par la Ville de Montréal.

Isabelle Ducas

La Presse

Une plus grande place sera faite aux vues sur le fleuve, grâce notamment à une promenade de 15 kilomètres qui longera les berges.

Plusieurs stationnements seront remplacés par des places publiques ou des canaux fluviaux. L’offre de stationnement sera concentrée dans le secteur du Casino de Montréal, près de La Ronde et dans un nouvel édifice multifonctions à construire.

Des passerelles et des quais feront leur apparition pour donner aux visiteurs une meilleure vue sur la nature environnante.