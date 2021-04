Le gouvernement Legault en a assez de l’augmentation « pas acceptable » des coûts liés au prolongement de la ligne bleue à Montréal. Québec crée un groupe d’action qui aura pour mandat d’identifier – d’ici trois mois – la meilleure stratégie pour réaliser le projet dans les temps et dans le budget.

« On a un métro à cinq stations autour d’un milliard par station, aujourd’hui, alors qu’il y a un Réseau express métropolitain (REM) qui va se construire avec 23 stations pour 10 milliards. Il faut rétablir les choses », a martelé la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, sur les ondes du 98,5.

Elle dit craindre que la Société de transport de Montréal (STM), qui était jusqu’ici responsable du projet avec un bureau de projet de 250 employés, dépasse le budget initial de 4,5 milliards octroyé au prolongement. « L’opérateur veut le meilleur projet possible évidemment. Il y a beaucoup de tant qu’à ça, on va ajouter ceci, on va rendre ça plus beau. On ajoute des choses qui font que les coûts augmentent de manière importante. Là, c’est stop, on arrête ça là », a fustigé Mme Rouleau.

Ce nouveau « groupe d’action » sera piloté par des directeurs généraux, soit ceux de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de la STM et de la Ville de Montréal, ainsi que par le sous-ministre aux Transports, Patrick Dubé. Québec affirme que ces personnes sont « décisionnelles », mais aussi « imputables ». Ils ont jusqu’au mois de juin prochain pour proposer un nouveau scénario au gouvernement. La Société québécoise des infrastructures (SQI) sera aussi impliquée.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de son côté salué « l’engagement du gouvernement » à mener le projet à terme « de façon intégrée, avec l’arrivée du REM de l’Est ». « Afin d’en faire un succès, la Ville compte notamment mettre à profit son expertise en planification urbaine au sein du comité », a-t-elle dit dans un communiqué.

« Désaveu », dit l’opposition

À l’hôtel de ville de Montréal, les troupes de l’opposition officielle n’ont pas tardé à réagir, mardi, parlant même d’un « désaveu » pour l’administration Plante « qui n’a pas fait de la ligne bleue une priorité ».

« Ça fait plus de 40 ans que les citoyens de l’Est, et plus particulièrement ceux d’Anjou, de Saint-Léonard et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, attendent le prolongement de la ligne bleue. Aujourd’hui, on leur annonce que ce projet est reporté aux calendes grecques en raison du manque de leadership de l’administration Plante », a pesté le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Il soutient que les estimations des coûts « continuent d’exploser ». « Ils sont passés de 3,9 milliards de dollars en 2019 à 4,5 milliards de dollars en 2020. Aujourd’hui, c’est un projet de 6 milliards qui serait sur la table. En raison des retards, ce projet structurant ne devrait pas voir le jour avant encore une dizaine d’années alors qu’il était initialement prévu pour 2026 », avance-t-il encore, en insistant sur le fait que les Montréalais attendent ce prolongement « depuis plus de 40 ans ».

À l’origine, le prolongement de la ligne bleue avait en effet été abordé pour la première fois au milieu des années 70. L’arrivée de ce nouveau groupe de travail survient alors que des travaux préparatoires ont déjà commencé à certains endroits, notamment dans Saint-Léonard.

La STM n’avait pas répondu à nos questions au moment de publier.