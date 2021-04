Des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 9 au 12 avril sur la route 136 de l’autoroute 720 en direction est (centre-ville), entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, ainsi que dans l’échangeur de l’autoroute 10/route 132/pont Samuel-De Champlain, à Brossard.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Route 136 (autoroute 720, Ville-Marie)

La route 136/autoroute 720 Est (vers le centre-ville), entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Le détour se fait en provenance de l’autoroute 20 Est ou de l’autoroute 15 Sud (Décarie), via la bretelle pour l’autoroute 15 Sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour l’autoroute Ouest (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa Nord, rue Notre-Dame Ouest et l’autoroute 720 Est.

CARTIE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves à l’échangeur Turcot et route 136/autoroute 720 EST

Échangeur Turcot

Les bretelles menant de l’autoroute 15 Sud et de l’autoroute 20 Est à la route 136 et à l’autoroute 720 Est seront fermées. La bretelle menant de l’autoroute 15 Nord à la route 136 et à l’autoroute 720 Est sera également fermée. Le détour se fait par un demi-tour à la sortie 65 pour reprendre l’autoroute 20 en direction est et suivre le détour principal.

La bretelle d’entrée menant du boulevard Pullman à la route 136 et à l’autoroute 720 Est sera fermée. Le détour se fait via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale. En direction ouest, via la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et à l’échangeur Angrignon, via le lien pour A-20 Est et suivre le détour principal.

La voie réservée de l’autoroute 20, route 136 (A-720) Est entre l’échangeur Saint-Pierre et la sortie no 2 à l’avenue Atwater vers le centre-ville sera fermé.

Échangeur autoroute 10/route 132/pont Samuel-De Champlain

CARTIE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves dans le secteur de l’échangeur A-10/R-132/pont Samuel-De Champlain

À Brossard, fermeture du boulevard Marie-Victorin en direction est, sous le pont Samuel-De Champlain. Le détour se fait via la bretelle pour l’autoroute 10 Est, sortie no 8 pour le boulevard Taschereau, avenue Auteuil, boulevard Lapinière, autoroute 10 Ouest et sortie no 6 pour le boulevard Marie-Victorin Est.

La bretelle menant de l’autoroute 10 Est (des Cantons-de-l’Est) à la route 132 Est sera fermée. À Brossard, les bretelles de la route 132 Est et Ouest pour l’autoroute 10 Ouest (pont Samuel-De Champlain/Montréal) le seront également.

Autoroute 40 (Félix-Leclerc)

CARTIE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves sur l’A-40 à Pointe-Claire

De vendredi 22 h à lundi 5 h, la voir de desserte de l’autoroute 40 Ouest à Pointe-Claire à la hauteur du boulevard Saint-Jean sera fermée. Le détour se fait via la bretelle pour le boulevard Saint-Jean, puis le boulevard Brunswick.

La sortie no 52 de l’autoroute 40 Ouest pour le boulevard Saint-Jean le sera également. Le détour se fait via la sortie no 50 (boulevard Saint-Charles), puis le boulevard Brunswick.

Rappels de fermetures à plus long terme

CARTIE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves à l’échangeur Dorval

La poursuite des travaux de réfection du pont Pie-IX nécessitera la mise en place d’une configuration temporaire sur le boulevard de la Concorde Est à Laval dans le secteur du pont.

La chaussée pour la circulation en direction ouest sera fermée. Afin de maintenir le lien dans les deux directions, une circulation à contresens sera aménagée sur la chaussée en direction est.

Du 12 au 24 avril, une voie sera ouverte par direction sur le boulevard de la Concorde Est, entre l’avenue Rose-de-Lima et le boulevard Vanier. D’autres interventions de longue durée sont à prévoir sur le boulevard de la Concorde cette année.

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’en mai 2021.

La sortie no 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.

La sortie no 6 (boul. Saint-Laurent et rue Berri) de la R-136 (A-720) en direction est demeure fermée pour une durée de 7 à 10 jours.