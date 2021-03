Le parti d’opposition Ensemble Montréal vient de dérouler le tapis rouge à son ancien chef Denis Coderre, moins de 48 heures après son retour officiel en politique municipal.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

En deux heures à peine, les élus du caucus l’ont choisi mardi avant-midi comme chef et candidat à la mairie pour l’élection de novembre. Il reviendra en poste dans une semaine.

En entrevue, le chef actuel Lionel Perez a indiqué que le vote de ses collègues avait été rapide. Même si les membres de la formation politique n’ont pas été consultés sur cette décision importante, M. Perez ne craint pas les critiques envers le couronnement de Denis Coderre.

« On est allés de l’avant avec un vote unanime du caucus. Moi-même j’ai eu des discussions avec M. Coderre et certains autres membres du caucus. Pour nous, c’est un choix qui se fait — dans les circonstances — tout à fait en encore avec nos règles de régie interne », a-t-il expliqué. « On a hâte de pouvoir faire campagne à ses côtés. »

Le chef sortant — qui a occupé le poste depuis la défaite de M. Coderre en 2017 — a indiqué que des courses à l’investiture pourraient avoir lieu pour d’autres responsabilités.

Ensemble Montréal s’appelait Équipe Denis Coderre pendant son mandat à la mairie.