Ils sont jeunes, ambitieux et intéressés par la mairie. Ils s’imaginaient en solution de rechange au duel Plante-Coderre, idéalement avec leur nom en haut de la pancarte électorale. Mais des décisions prises de part et d’autre ont freiné leur projet de coalition.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Quatre professionnels de 35 à 45 ans discutaient en début d’hiver d’une alliance en vue du scrutin municipal de novembre 2021, a appris La Presse. Mais les chances de voir une troisième voie unie dans la course à la mairie de Montréal se sont drastiquement réduites quand des déclarations publiques de candidature ont fait exploser l’idée en plein vol.

Le consultant Félix-Antoine Joli-Coeur, l’avocat Ryan Hillier, l’entrepreneur social Balarama Holness et le politologue Guillaume Lavoie devaient se rencontrer le 7 janvier dernier pour nouer une potentielle alliance. Les quatre hommes échangeaient depuis plusieurs semaines, notamment quant à la façon de sélectionner celui dont le nom figurerait sur les bulletins de vote. Leurs discussions avaient lieu par téléphone et par messagerie.

Mais la rencontre a été annulée à la dernière minute en raison de conflits d’horaire : l’attaque du Capitole par des militants pro-Trump, survenue la veille, avait notamment surchargé l’horaire de Guillaume Lavoie, qui commente la politique américaine dans les médias.

PHOTO FOURNIE PAR FÉLIX-ANTOINE JOLI-CŒUR Félix-Antoine Joli-Coeur

Dix jours plus tard, M. Joli-Coeur annonçait sa candidature à la mairie de Montréal. Selon nos informations, ce revirement – qui n’avait pas été annoncé à l’intérieur du groupe – a brisé le lien de confiance entre le consultant et au moins deux interlocuteurs. Des échos au 98,5 FM et dans La Presse quant aux ambitions de Ryan Hillier pour la mairie, quelques semaines plus tard, ont mis le dernier clou dans le cercueil de l’alliance.

L’idée d’une « coalition » abandonnée

Joint à ce sujet, Balarama Holness confirme qu’une réunion entre les trois hommes et lui devait initialement se tenir le 7 janvier dernier, mais n’a finalement jamais eu lieu. « On avait cette idée de se réunir et de parler de comment on pourrait former une coalition, explorer les options. […] Et tout à coup, la semaine d’après, on a appris que M. Joli-Coeur avait annoncé qu’il se lançait », relate-t-il.

L’ancien joueur des Alouettes, qui a également été candidat pour Projet Montréal en 2017, affirme que c’est précisément ce revirement de situation qui a refroidi ses ardeurs.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Balarama Holness

On a été surpris que Félix-Antoine Joli-Coeur aille se présenter. Ce n’était pas la meilleure décision politique. Si on veut être un joueur clé dans la prochaine élection, il faut former des équipes, et non pas procéder comme un samouraï individuel, qui pense qu’il peut conquérir tout le monde à lui seul. Balarama Holness, entrepreneur social

« On était quatre personnes qui songeaient à se lancer à la mairie. On est quand même jeunes sur le plan politique et on avait tous les quatre ces ambitions-là », résume M. Holness, lorsqu’on lui demande d’où est d’abord venue l’idée de former une quelconque alliance ou, du moins, d’entamer ces « discussions informelles ». Pour Balarama Holness, âgé de 37 ans, l’idée d’envisager une coalition avait toutefois pour principal objectif de faire barrage à Valérie Plante. « C’est sûr à 90 % que je me présente, mais je ne sais pas encore pour qui », dit toutefois l’entrepreneur, qui a notamment fondé l’organisme Montréal en action.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Ryan Hillier

D’ailleurs, le retour de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre annonce selon lui une « lutte à deux » qui risque de donner peu de place à une troisième force politique, à moins d’une surprise de taille. L’idée d’une coalition devient donc moins séduisante avec le temps, analyse au passage le Montréalais.

« La troisième voie doit s’unir »

Pour Félix-Antoine Joli-Coeur, « les discussions n’ont pas encore mené à une solution satisfaisante pour personne » dans cette affaire. Mais le consultant affirme qu’il ne « jette pas la serviette » pour autant.

« Je pense vraiment que la troisième voie doit s’unir pour offrir aux Montréalais une nouvelle option », a-t-il déclaré en entrevue avec La Presse. « J’ai toujours eu et je continue à avoir énormément de respect pour Guillaume Lavoie, Balarama Holness et Ryan [Hillier]. Ce sont trois personnes exceptionnelles qui ont beaucoup à donner », a-t-il ajouté.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Lavoie

Ryan Hillier, lui, demeure plus prudent. « En ce qui me concerne, je n’ai pas encore pris de décision quant à la nature spécifique que pourrait avoir un engagement politique de ma part, que cela soit à titre de candidat à la mairie ou autrement. L’important pour moi est de contribuer à la réussite de la relance durable de Montréal », a-t-il affirmé dans une déclaration envoyée par courriel.

Enfin, Guillaume Lavoie, de son côté, n’a pas souhaité commenter la situation lorsqu’il a été appelé à réagir.