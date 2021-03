Sophie St-Gelais, mairesse de Saint-Jérôme depuis moins de deux mois, vient de démissionner.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Mme Saint-Gelais avait pris les rênes de la ville laurentienne après le départ du maire Stéphane Maher, condamné pour manœuvres électorales frauduleuses l’automne dernier.

« Une séance extraordinaire du conseil municipal se tiendra le jeudi 25 mars à 18 h 30 », indique un communiqué émis mardi par Saint-Jérôme. « Ce sera l’occasion pour la greffière de la Ville, Me Marie-Josée Larocque, de déposer au conseil la démission de Mme St-Gelais et de déclarer la vacance du poste, conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). »

Le conseil municipal pourrait nommer un nouveau maire parmi ses membres ou encore déclencher des élections.

Le maire suppléant François Poirier occupe les fonctions jusqu’à la nomination du successeur de Mme St-Gelais.