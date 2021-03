Les travaux se poursuivront dans l’échangeur Saint-Pierre et le rond-point Dorval durant la fin de semaine du 12 au 15 mars, tandis que le pont Galipeault, qui relie Montréal à L’Île-Perrot par l’autoroute 20, sera fermé vers l’ouest dans la nuit de vendredi à samedi.

Antoine Trussart

La Presse

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l’autoroute 20 Est à la route 138 Ouest vers le pont Honoré-Mercier sera fermée de vendredi soir à 23 h 59 jusqu’à lundi matin à 5 h. Sur l’autoroute 20 Est, une voie sur trois sera fermée entre la 1re avenue et la sortie 63 à partir de 23 h 30 le vendredi. Le détour se fait par un demi-tour à la sortie 65 pour reprendre l’autoroute 20 en direction ouest et la sortie 63 de cette direction.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture d’une sortie dans l’échangeur Saint-Pierre

L’entrée de la route 138 Ouest à partir de la 1re avenue et du boulevard Montréal-Toronto est également fermée, mais dès 23 h 30. Il faudra continuer sur le boulevard jusqu’à l’entrée pour l’autoroute 20 Est et suivre le détour principal à la sortie 65.

Une voie sur deux dans cette bretelle demeure fermée à la circulation en tout temps jusqu’au 28 mars prochain.

Autoroute 20 Ouest et pont Galipeault

Sur l’autoroute 20 Ouest entre Montréal et L’Île-Perrot, le pont Galipeault sera fermé entre 20 h 30 vendredi soir et 7 h samedi matin. L’autoroute 20 Ouest est fermée entre la sortie 39 et l’entrée du boulevard Perrot. Le détour se fait via le boulevard des Anciens-Combattants Nord, l’autoroute 40 Ouest, l’autoroute 30 Est et un retour sur l’autoroute 20.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture du pont Galipeault

Autoroute 15 Nord à la sortie Atwater

La sortie et l’entrée pour l’avenue Atwater (sortie 61) seront fermées de samedi de 5 h à 22 h. Le détour pour la sortie se fait via la sortie suivante (sortie 62 : boulevard de La Vérendrye, rue Saint-Patrick). Celui pour l’entrée direction sud se fait via les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église et le boulevard de La Vérendrye. Celui pour la direction nord emprunte les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick et boulevard de La Vérendrye. Le chantier est mené par Signature sur le Saint-Laurent, responsable de la construction du pont Samuel-De Champlain.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture de la sortie et de l’entrée pour l’avenue Atwater

Entrée Rolland-Therrien de la route 132 Ouest et de l’autoroute 20 Ouest

À Longueuil, l’entrée pour la 132 Ouest et l’autoroute 20 Ouest sera fermée de jeudi soir à 21 h jusqu’à dimanche soir à 23 h 59. Le détour se fait par l’autoroute 132 Est, la sortie 89 pour l’autoroute 20 Est et un demi-tour à la sortie 92 pour le boulevard de Mortage. Ensuite, reprendre l’autoroute 132 Ouest à la sortie 90.

Rappels de fermetures à plus long terme

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à la hauteur du rond-point Dorval entre les sorties 56 et les entrées suivantes. L’accès au rond-point par l’autoroute 520 est également fermé. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2021.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

La sortie no 4 (rue de la Montagne et rue Saint-Jacques) de la route 136 Est (A-720), située dans le tunnel Ville-Marie, est fermée jusqu’au printemps 2022.