Crise à l’Office municipal d’habitation de Longueuil

« Organisation en situation de guerre », « méfiance et suspicion », « présomptions de harcèlement », « sentiment généralisé de démobilisation et d’épuisement », « services à l’abandon » : un rapport dresse un constat accablant concernant le climat de travail à l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL) et recommande sa mise sous tutelle, si rien n’est fait pour changer sa gouvernance.