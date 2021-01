(Québec) Le gouvernement Legault juge « questionnable » le choix de la Ville de Montréal d’avoir nommé Bochra Manaï à titre de commissaire antiracisme. De son côté, le Parti québécois dénonce que l'administration Plante utilise « des fonds publics pour imposer son idéologie ».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le cabinet du premier ministre François Legault a transmis jeudi aux médias une déclaration affirmant que « la nomination de Mme Manaï est questionnable compte tenu de ses prises de position passées et de sa croisade personnelle contre la loi sur la laïcité ».

« Pour nous, il s’agit d’une erreur de la part de la Ville de Montréal. Le gouvernement du Québec fait déjà de la lutte contre le racisme une priorité, comme en témoigne le rapport déposé en décembre dernier », a affirmé le cabinet du premier ministre.

La Ville de Montréal a annoncé mercredi que Bochra Manaï devenait la première commissaire à la lutte contre le racisme. Cette nomination a suscité plusieurs débats, entre autres sur les réseaux sociaux, alors que Mme Manaï a été impliquée en 2019 dans la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité, connu avant son adoption sous le titre de projet de loi 21.

Une nomination qui va diviser, prédit le PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, estime que l'administration de la mairesse Valérie Plante utilise « des fonds publics pour imposer son idéologie », prédisant que la nomination de Mme Manaï va « diviser et nous éloigner d'une solution qui nous mènerait à davantage d'équité sociale ».

« Lorsqu'on utilise des fonds publics pour une cause que l'on juge nécessaire, ce poste-là doit être porté par des gens qui ont un passé qui inspire confiance pour la population. Là, on a clairement quelqu'un qui a milité contre la Loi 21, qui l'a qualifiée de suprémaciste et d'extrémiste. On a la volonté d'imposer un lexique idéologique qui est problématique aux yeux de plusieurs Québécois », a dénoncé le chef péquiste.

Autrefois porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, Bochra Manaï est notamment détentrice d’un doctorat en études urbaines et de deux maîtrises, l’une en géographie urbaine et l’autre en relations interethniques. Elle a également été impliquée par le passé dans le réseau communautaire.