« On est là en paix, pour protester, pour canaliser notre colère. Et on va le faire comme il se doit, ici », ont demandé les organisatrices aux manifestants de toutes origines, rassemblés pour la cause.

(Montréal) Dans la foulée de l’arrestation brutale de George Floyd, un Américain noir tué lundi dernier à Minneapolis par un policier blanc, des manifestants se sont donné rendez-vous devant le quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), rue Saint-Urbain, à Montréal. Ils unissent leur voix pour dénoncer la brutalité policière et le profilage racial, à deux mètres de distance.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Des milliers de personnes se sont réunies au parterre du Quartier des spectacles. Un premier groupe a commencé à marcher en direction est, boulevard Maisonneuve, en marge de la manifestation officielle. Vers 18 h, la foule monstre a commencé à se déplacer à l’ouest du Quartier des spectacles. Poings en l’air, scandant « Black lives matter », les manifestants ont pris la direction de la rue De Bleury pour descendre vers le sud puis poursuivre sur le boulevard René-Levesque vers l’ouest.

« On est là en paix, pour protester, pour canaliser notre colère. Et on va le faire comme il se doit, ici », ont demandé les organisatrices aux manifestants de toutes origines, rassemblés pour la cause.

Le SPVM a assuré son soutien et qu’elle « accompagnerait la manifestation pacifique » à Montréal.

Dans un communiqué envoyé dimanche, les organisateurs appellent les manifestants à exprimer « leur solidarité et leur soutien à la rébellion ayant cours aux États-Unis contre la violence policière et le racisme ». Ils demandent justice pour George Floyd, mais aussi pour « TOUTES » les victimes de l’impunité policières, énumérant Regis Korchinski-Paquet (Toronto), Tony McDade (Tallahassee) et Breonna Taylor (Louisville).

« La mort de George Floyd n’est pas un cas isolé. Ce n’est pas la première fois qu’une personne meurt aux mains de la police sans raison », dénonce une des organisatrices de la manifestation, Marie-Livia Beaugé, dans le communiqué. Elle ajoute que Montréal ne fait pas exception : « Citons seulement Fredy Villanueva, Nicholas Gibbs, Pierre Coriolan, Nicholas Thorne-Belance, Alain Magloire. C’est maintenant que l’on doit agir ensemble pour que ça s’arrête ! »

Le rendez-vous était donné à 17 h. Les organisateurs demandent aux manifestants de respecter les consignes de la Santé publique en gardant deux mètres de distance entre eux et en portant un masque.