La mairesse Valérie Plante a annoncé jeudi après-midi que des installations publiques de Montréal, incluant arénas, bibliothèques et piscines, resteront fermées « jusqu’à nouvel ordre », rapporte Radio-Canada.

Raphael Pirro

La Presse

Mme Plante a tenu une conférence de presse à l’hôtel de ville peu après 17 h.

« Concernant nos bâtiments sportifs et culturels, j’annonce une fermeture ordonnée de nos installations, à commencer par celles ayant des capacités de 250 personnes et plus. Conséquemment, la Ville fermera à partir de demain et jusqu’à nouvel ordre tous ses arénas, bibliothèques, piscines, installations sportives, tels que le Planétarium, le Jardin botanique et le Centre Claude-Robillard pour freiner toute propagation possible », a précisé la mairesse.

Cette décision majeure fait suite à la directive de Québec annoncée plus tôt en journée visant à empêcher les rassemblements de 250 personnes et plus dans des espaces intérieurs.