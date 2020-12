La Ville de Montréal vient d’annoncer avoir remis 2,1 millions à un organisme communautaire pour l’achat de deux blocs totalisant 45 logements abordables, dans Lachine et Verdun.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) pourra ainsi « garantir l’abordabilité à long terme de ces logements et éviter la spéculation ».

Robert Beaudry, le lieutenant de la mairesse Valérie Plante pour les questions de logement, en a fait l’annonce ce matin.

« Ce projet permet de garder le parc immobilier abordable et éviter des situations où des résidants n’auraient plus la capacité de se loger », a affirmé M. Beaudry dans un communiqué. Il dit avoir visé « des arrondissements où l’on observe des hausses de loyers et où il y a une concentration de ménages locataires qui sont sous le seuil du faible revenu ».

L’administration Plante veut développer 12 000 logements sociaux ou abordables d’ici la fin de l’année prochaine.