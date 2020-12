Pistes cyclables et corridors sanitaires

Plus de 300 plaintes à l’Ombudsman de Montréal

Après avoir reçu plus de 300 plaintes au sujet des nouvelles pistes cyclables et des corridors sanitaires implantés ces derniers mois, l’Ombudsman de Montréal (OdM) recommande notamment à la Ville de Montréal d’améliorer ses processus de consultation des citoyens et de faire un meilleur suivi des projets.