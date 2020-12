Dans son rapport diffusé jeudi matin, l’ombudsman, M e Nadine Mailloux, déplore la « confusion » causée par l’implantation rapide de plusieurs aménagements cyclables et piétonniers.

Plus de 300 plaintes à l'Ombudsman de Montréal

Après avoir reçu plus de 300 plaintes au sujet des nouvelles pistes cyclables et des corridors sanitaires, implantés ces derniers mois, l’Ombudsman de Montréal recommande notamment à la Ville de Montréal d’améliorer ses processus de consultation des citoyens et de faire un meilleur suivi des projets.

Isabelle Ducas

La Presse

Dans son rapport diffusé jeudi matin, l’ombudsman, Me Nadine Mailloux, déplore la « confusion » causée par l’implantation rapide de plusieurs aménagements cyclables et piétonniers.

« L’été 2020 a sans contredit été très mouvementé sur le plan des aménagements urbains dans la Ville de Montréal », écrit Me Mailloux, dans un communiqué diffusé en même temps que son rapport. « Alors que plusieurs d’entre eux, ont été mis en œuvre temporairement dans le contexte d’urgence de la COVID-19, d’autres projets étaient réfléchis depuis plusieurs mois et parfois plusieurs années. Cet amalgame de travaux a créé une grande confusion chez les Montréalaises et Montréalais. »

Me Mailloux émet 15 recommandations à la Ville de Montréal pour améliorer sa gestion de ce type de projets. Elle suggère notamment de tenir compte du retrait des espaces de stationnement et d’implanter une meilleure signalisation pour les usagers.

Plus de détails à venir.