Des commerçants du Quartier chinois à Montréal lancent une campagne pour revitaliser le secteur et dénoncer le racisme envers la communauté asiatique. Ils sont plusieurs à déplorer des gestes et commentaires haineux depuis mars dernier, alors que des commerces ont retrouvé leurs vitres fracassées la semaine dernière.

Autrefois bondées, les rues pavées de « Chinatown » étaient complètement vides samedi matin. Elles le sont depuis des mois, remarque Jimmy Chan, homme d’affaires très impliqué dans les activités commerciales et sociales du Quartier chinois. Il est l’un des instigateurs de la campagne.

« La COVID-19 a eu des effets dévastateurs. C’est quelque chose qu’on n’avait jamais vécu. Nos commerçants souffrent. Il faut préserver ce quartier qui a une grande valeur culturelle », explique-t-il. M. Chan souhaiterait l’aide de la Ville de Montréal et du gouvernement.

Le Quartier chinois a écopé d’une vague de racisme visant la communauté asiatique, en plus de composer avec les fermetures des salles à manger, pense-t-il.

« Il y a eu depuis le tout début une association malicieuse et malveillante faite entre le virus et les personnes d’origine chinoise. On pense que ça contribue à la dégringolade [du quartier] », observe Fo Niemi, co-fondateur du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR).

Intitulée « Bonne fortune et solidarité », la campagne lancée samedi a une double mission: contrer les actes discriminatoires envers les personnes asiatiques et stimuler l’économique du secteur.

Pour sensibiliser la population à la cause, plus de 5000 biscuits chinois qui comportent des messages contre le racisme et pour la solidarité et la relance économique sont distribués samedi.

« On condamne les gestes de vandalisme à connotation raciste. On a le devoir de soutenir nos commerces locaux et leur donner un appui et un sentiment de sécurité », soutient Francesco Miele, leader adjoint de l’opposition à la Ville de Montréal, présent pour l’occasion.

La semaine dernière, six commerces d’un centre commercial du Quartier chinois ont été vandalisés. Les vitres ont été fracassées et on ne déplore ni blessés ni vols. Un acte gratuit, selon Kate Lau, propriétaire du salon de beauté Sasa dans le petit complexe.

Entre la pandémie qui a notamment ralenti la venue de touristes, les commentaires jugés haineux envers la communauté asiatique et la forte présence d’itinérants autour des commerces, Mme Lau dit devoir faire face à un « triple problème »

« Il y a beaucoup plus de sans-abris qu’avant depuis le début de la pandémie. Ils se rassemblent devant les commerces. Ils ne sont pas nécessairement dangereux, mais plusieurs passants m’ont dit avoir été menacés. Il y a un enjeu de sécurité. »

Ses clientes les plus fidèles continuent à fréquenter son établissement, mais l’achalandage a chuté de 80 %, estime la propriétaire. « J’ai carrément des clientes qui se sont fait dire par leurs proches de ne pas venir au Quartier chinois. Même après des mois, on est encore associés au virus », déplore-t-elle.