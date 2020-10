L’ex-maire de Montréal Denis Coderre fait durer le suspense quant à son avenir politique, mais a confirmé mercredi qu’il préparait un livre sur sa « vision de Montréal » à paraître en 2021, année électorale.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

M. Coderre, que plusieurs observateurs considèrent comme un adversaire potentiel pour Valérie Plante, donnait une courte conférence virtuelle organisée sur le thème du réseautage. Il en était l’invité principal parce qu’il « entretient son vaste réseau politique et d’affaires, pandémie ou pas ! », indiquait la convocation.

Pendant une vingtaine de minutes, l’ex-maire a parlé de l’importance de prendre soin de soi malgré l’isolement et de rester en contact les uns avec les autres.

« Le meilleur endroit pour faire du réseautage, c’est Montréal. Il y a 19 arrondissements, ils sont tous différents », a-t-il affirmé, avant d’y aller d’un commentaire politique sur le sujet : « on va s’assurer qu’il n’y ait pas juste des sens uniques et qu’on tourne en rond. »

Questionné sur son avenir politique, Denis Coderre n’a pas voulu s’avancer, mais a gardé la porte grande ouverte.

« En 2021, il va y avoir un livre que je suis en train d’écrire, où je parle de ma vision de Montréal, de mon bilan », a-t-il dit. Pour le reste, « on va laisser la pandémie passer […] et on verra par la suite. On va laisser finir 2020 avant de donner des scoops pour 2021. »

Un sondage CROP-La Presse publié début septembre lui donnait une courte avance sur la mairesse actuelle dans les intentions de vote, mais mettait aussi en lumière qu’il existait un espace politique pour un troisième candidat sérieux.

Denis Coderre est actuellement conseiller spécial au sein de l’entreprise montréalaise Groupe Stingray Inc.

La conférence était organisée par la firme de relations publiques Tesla RP.