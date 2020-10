L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) se donne « l’ambitieux objectif » de hausser son offre de services de 60 % d’ici 2035, afin d’augmenter le nombre de déplacements en transport collectif au profit de l’automobile dans le Grand Montréal. Un exercice « sans précédent » qui coûtera jusqu’à 45,5 milliards de dollars.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On propose d’accentuer le virage vers le transport collectif et l’intégration de modes alternatifs. Ça suppose évidemment des investissements importants, qui auront toutefois des retombées économiques majeures », a expliqué le directeur général de l’Autorité, Benoît Gendron, lors d’une mêlée de presse mardi, en dévoilant le Plan stratégique de développement (PSD) de l’organisme. Celui-ci fera l’objet d’une consultation publique virtuelle jusqu’en janvier prochain.

Tout près de la moitié de cette « hausse de services » passera par une augmentation du nombre de véhicules dans le métro et dans le réseau d’autobus à Montréal ainsi que dans les couronnes, a indiqué le directeur exécutif du PSD, Daniel Bergeron. « On parle d’environ 35 à 40 % d’augmentation pour la STM, et de montants équivalents pour Laval et Longueuil. Pour exo, c’est près du double », précise-t-il.

L’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) aura aussi son importance. L’ARTM prévoit qu’à lui seul, ce réseau fera bondir l’offre de services d’environ 15 %. Le train de banlieue devrait aussi connaître une hausse de 17 % sur ce plan. Objectif : faire passer de 25 % à 35 % la part du transport collectif par rapport aux déplacements en voiture et diminuer ceux-ci de 14 %, en pointe du matin. Il n’est pas prévu, pour le moment, d’imposer des contraintes à l’usage de l’auto-solo.

On pense que la population est prête à essayer des alternances à l’auto, mais qu’elle fait surtout face à un manque d’options. Daniel Bergeron, de l’ARTM

Ces mesures entraîneront une hausse de l’achalandage dans le transport collectif de 30 % d’ici dix ans, prévoit l’Autorité, qui veut aussi améliorer « la qualité, la fiabilité et la capacité des services » pour retenir davantage de clientèle. Elle entend aussi déplacer 15 % des déplacements automobiles de moins de cinq kilomètres vers le transport collectif, tout en développant le covoiturage.

Si la tendance se maintient, on atteindra d’ici dix ans la barre des dix millions de déplacements quotidiens dans la métropole. Trois projets demeurent prioritaires, soit le REM, le Service rapide par bus (SRB) Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue.

Des besoins et des défis immenses

Dans son rapport, l’Autorité estime que les besoins financiers pour ces nouveaux investissements se situent « entre 28,3 et 36,7 milliards », auxquels s’ajoutent des coûts d’exploitation de 7 à 8,8 milliards. La facture totale pourrait donc atteindre jusqu’à 45,5 milliards. Des discussions ont lieu avec Québec pour « ajouter des sources de financement » et « demander plus » des municipalités des usagers notamment, a-t-on indiqué.

Mais le tout survient dans un contexte de crise sanitaire qui a durement fragilisé les sociétés de transport dans la métropole. La baisse d’achalandage est de 70 % dans les derniers mois, et les pertes financières sont de l’ordre d’un milliard. L’Autorité s’attend à un retour à la normale en 2022. « On est confiants qu’une fois la crise derrière nous, les gens vont se réapproprier le transport en commun », a soutenu Benoît Gendron.

Néanmoins, M. Gendron se donne « une période de quatre ans » pour s’ajuster en fonction de la crise sanitaire. Ces cibles devraient donc être atteintes entre 2031 et 2035, selon lui.

Plus tôt, en septembre, Québec annonçait son intention de réaliser jusqu’à 200 km de voies réservées en cinq ans, dans les couronnes nord et sud de Montréal. C’est, aux yeux de Daniel Bergeron, le déploiement le plus important à s’être fait dans la métropole. « Il y aura un important déploiement sur le réseau routier, mais aussi artériel. On parle de voies réservées, mais aussi de feux prioritaires pour les autobus », souligne-t-il.